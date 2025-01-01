MathQuantileBeta

Belirtilen olasılık değeri için, ters beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qbeta() fonksiyonunun analoğu

double MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar.

bool MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Parametreler

probability

[in] Rassal değişkenin olasılığı.

probability[]

[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.

a

[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).

b

[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).

tail

[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.

log_mode

[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.

error_code

[out] hata kodunu alacak değişken.

result[]

[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.