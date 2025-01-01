- MathProbabilityDensityBeta
MathQuantileBeta
Belirtilen olasılık değeri için, ters beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda NaN dönüşü yapar.
double MathQuantileBeta(
double MathQuantileBeta(
Olasılık değerlerinden oluşan probability[] dizisi için, ters beta dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini a ve b parametrelerine göre hesaplar. Hata durumunda 'false' dönüşü yapar. R dilindeki qbeta() fonksiyonunun analoğu
double MathQuantileBeta(
bool MathQuantileBeta(
Parametreler
probability
[in] Rassal değişkenin olasılığı.
probability[]
[in] Rassal değişkenin olasılık değerlerini içeren dizi.
a
[in] Beta dağılımının ilk parametresi (şekil 1).
b
[in] Beta dağılımının ikinci parametresi (şekil 2).
tail
[in] Hesaplama bayrağı. lower_tail=false ise hesaplama 1.0-olasılık için yapılır.
log_mode
[in] Hesaplama bayrağı. log_mode=true ise hesaplama Exp(olasılık) için yapılır.
error_code
[out] hata kodunu alacak değişken.
result[]
[out] Kuantil değerlerini içeren dizi.