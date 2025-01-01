MathQuantileBeta

Рассчитывает для вероятности probability значение обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Рассчитывает для вероятности probability значение обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileBeta(

const double probability,

const double a,

const double b,

int& error_code

);

Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbeta() в R.

double MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileBeta(

const double& probability[],

const double a,

const double b,

double& result[]

);

Параметры

probability

[in] Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.

a

[in] Первый параметр бета-распределения (shape1).

b

[in] Второй параметр бета-распределения (shape2).

tail

[in] Флаг расчета, если lower_tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out] Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out] Массив со значениями квантилей.