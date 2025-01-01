- MathProbabilityDensityBeta
MathQuantileBeta
Рассчитывает для вероятности probability значение обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileBeta(
|
Рассчитывает для массива значений вероятности probability[] значения обратной функции бета-распределения с параметрами a и b. В случае ошибки возвращает false. Аналог qbeta() в R.
|
double MathQuantileBeta(
|
bool MathQuantileBeta(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
a
[in] Первый параметр бета-распределения (shape1).
b
[in] Второй параметр бета-распределения (shape2).
tail
[in] Флаг расчета, если lower_tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.