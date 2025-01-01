- MathProbabilityDensityBeta
- MathCumulativeDistributionBeta
- MathQuantileBeta
- MathRandomBeta
- MathMomentsBeta
MathQuantileBeta
この関数は、指定されたprobabilityに対して、パラメータa、bを用いてベータ逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathQuantileBeta(
|
この関数は、指定された確率値の配列probability[] に対して、パラメータa、bを用いてベータ逆分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのqbeta()の類似体です。
|
double MathQuantileBeta(
|
bool MathQuantileBeta(
パラメータ
probability
[in] 確率変数の確率値
probability[]
[in] 確率変数の確率値を持つ配列
a
[in] ベータ分布の1番目のパラメータ（形式1）
b
[in] ベータ分布の2番目のパラメータ（形式2）
tail
[in] 計算のフラグ。lower_tail=falseの場合は1.0確率で計算する
log_mode
[in] 計算のフラグ。log_mode=trueの場合、計算はExp(probability)に対して行われる
error_code
[out] エラーコードを取得するための変数
result[]
[out] 分位数の値を持つ配列