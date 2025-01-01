Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaEstatísticaCaracterísticas estatísticas
- MathMean
- MathVariance
- MathSkewness
- MathKurtosis
- MathMoments
- MathMedian
- MathStandardDeviation
- MathAverageDeviation
Características estatísticas
Este grupo de funções calcula as características estatísticas dos elementos na matriz:
- média,
- dispersão,
- obliquidade,
- curtose,
- mediana,
- Desvios padrão e
- padrão amostral
Função
Descrição
Calcula a média (primeiro momento) dos elementos da matriz
Calcula a dispersão (segundo momento) dos elementos da matriz
Calcula a obliquidade (terceiro momento) dos elementos da matriz
Calcula a curtose (quarto momento) dos elementos da matriz
Calcula os primeiros 4 momentos (média, dispersão, obliquidade, curtose) dos elementos da matriz
Calcula a mediana dos elementos da matriz
Calcula o desvio padrão dos elementos da matriz
Calcula o desvio médio dos elementos da matriz