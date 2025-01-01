DocumentaçãoSeções
Este grupo de funções calcula as características estatísticas dos elementos na matriz:

  • média,
  • dispersão,
  • obliquidade,
  • curtose,
  • mediana,
  • Desvios padrão e
  • padrão amostral

Função

Descrição

MathMean

Calcula a média (primeiro momento) dos elementos da matriz

MathVariance

Calcula a dispersão (segundo momento) dos elementos da matriz

MathSkewness

Calcula a obliquidade (terceiro momento) dos elementos da matriz

MathKurtosis

Calcula a curtose (quarto momento) dos elementos da matriz

MathMoments

Calcula os primeiros 4 momentos (média, dispersão, obliquidade, curtose) dos elementos da matriz

MathMedian

Calcula a mediana dos elementos da matriz

MathStandardDeviation

Calcula o desvio padrão dos elementos da matriz

MathAverageDeviation

Calcula o desvio médio dos elementos da matriz