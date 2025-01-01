#include <Graphics\Graphic.mqh>

#include <Math\Stat\Uniform.mqh>

#include <Math\Stat\Math.mqh>

#property script_show_inputs

//--- input parameters

input double a_par=0; // parâmetro de distribuição a (limite inferior)

input double b_par=10; // parâmetro de distribuição b (limite superior)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- desativamos a exibição do gráfico de preço

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

//--- inicializamos o gerador de números aleatórios

MathSrand(GetTickCount());

//--- geramos a amostragem da variável aleatória

long chart=0;

string name="GraphicNormal";

int n=1000000; // número de valores na amostragem

int ncells=51; // número de intervalos no gráfico de colunas

double x[]; // centros de intervalos no gráfico de colunas

double y[]; // número de valores a partir da amostragem dentro do intervalo

double data[]; // amostragem de valores aleatórios

double max,min; // valores máximo e mínimo na amostragem

//--- obtemos a amostragem a partir da distribuição uniforme

MathRandomUniform(a_par,b_par,n,data);

//--- calculamos os dados para plotagem do gráfico de colunas

CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);

//--- obtemos os limites de sequência e passo para plotagem da curva teórica

double step;

GetMaxMinStepValues(max,min,step);

step=MathMin(step,(max-min)/ncells);

//--- obtemos teoricamente os cálculos no intervalo [min,max]

double x2[];

double y2[];

MathSequence(min,max,step,x2);

MathProbabilityDensityUniform(x2,a_par,b_par,false,y2);

//--- dimensionamos

double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];

double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];

double k=sample_max/theor_max;

for(int i=0; i<ncells; i++)

y[i]/=k;

//--- imprimimos o gráfico

CGraphic graphic;

if(ObjectFind(chart,name)<0)

graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);

else

graphic.Attach(chart,name);

graphic.BackgroundMain(StringFormat("Uniform distribution a=%G b=%G",a_par,b_par));

graphic.BackgroundMainSize(16);

//--- plot all curves

graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);

//--- e agora traçamos a curva teórica de densidade da distribuição

graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");

graphic.CurvePlotAll();

//--- plot all curves

graphic.Update();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate frequencies for data set |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],

double &maxv,double &minv,const int cells=10)

{

if(cells<=1) return (false);

int size=ArraySize(data);

if(size<cells*10) return (false);

minv=data[ArrayMinimum(data)];

maxv=data[ArrayMaximum(data)];

double range=maxv-minv;

double width=range/cells;

if(width==0) return false;

ArrayResize(intervals,cells);

ArrayResize(frequency,cells);

//--- definimos os centros dos intervalos

for(int i=0; i<cells; i++)

{

intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;

frequency[i]=0;

}

//--- preenchemos a frequência de aparecimento no intervalo

for(int i=0; i<size; i++)

{

int ind=int((data[i]-minv)/width);

if(ind>=cells) ind=cells-1;

frequency[ind]++;

}

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculates values for sequence generation |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)

{

//--- calculamos a magnitude da sequência para obter a precisão da normalização

double range=MathAbs(maxv-minv);

int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));

//--- normalizamos os valores máx. e mín. com a precisão

maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);

minv=NormalizeDouble(minv,degree);

//--- definimos o passo de geração da mesma maneira a partir da precisão definida

stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);

if((maxv-minv)/stepv<10)

stepv/=10.;

}