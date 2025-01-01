DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaVariáveis ​​para sistemas difusos 

Variáveis ​​para sistemas difusos

Nos sistemas difusos são aplicadas variáveis (linguísticas) difusas. Tratam-se de variáveis cujos valores podem ser palavras ou frases de uma língua natural ou artificial.

A variáveis linguísticas constituem os conjuntos difusos. Ao definir conjuntos difusos, a natureza e quantidade das variáveis difusas variam para cada tarefa individual.  

Classe

Descrição

CFuzzyVariable

Classe com cuja ajuda são criadas variáveis ​​difusas de forma geral.  

CSugenoVariable

Classe com cuja ajuda são criadas variáveis ​​difusas de forma geral.  