Variáveis para sistemas difusos
Nos sistemas difusos são aplicadas variáveis (linguísticas) difusas. Tratam-se de variáveis cujos valores podem ser palavras ou frases de uma língua natural ou artificial.
A variáveis linguísticas constituem os conjuntos difusos. Ao definir conjuntos difusos, a natureza e quantidade das variáveis difusas variam para cada tarefa individual.
|
Classe
|
Descrição
|
CFuzzyVariable
|
Classe com cuja ajuda são criadas variáveis difusas de forma geral.
|
CSugenoVariable
|
Classe com cuja ajuda são criadas variáveis difusas de forma geral.