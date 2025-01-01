C (Método Get)

Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da função de associação.

double C()

Valor de retorno

Coordenada de inflexão da função de associação.

C (Método Set)

Define a coordenada de inflexão da função de associação.

void C(

const double c

)

Parâmetros

c

[in] Coordenada de inflexão da função de associação.