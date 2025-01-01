Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCSigmoidalMembershipFunctionC ACGetValue C (Método Get) Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da função de associação. double C() Valor de retorno Coordenada de inflexão da função de associação. C (Método Set) Define a coordenada de inflexão da função de associação. void C( const double c // coordenada de inflexão da função de associação ) Parâmetros c [in] Coordenada de inflexão da função de associação. A GetValue