DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCSigmoidalMembershipFunctionC 

C (Método Get)

Retorna o parâmetro de coordenada da inflexão da função de associação.

double  C()

Valor de retorno

Coordenada de inflexão da função de associação.

C (Método Set)

Define a coordenada de inflexão da função de associação.

void  C(
   const double  c      // coordenada de inflexão da função de associação 
   )

Parâmetros

c

[in] Coordenada de inflexão da função de associação.

A