Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCSigmoidalMembershipFunctionA ACGetValue A (Método Get) Retorna o coeficiente de inclinação da função de associação. double A() Valor de retorno Coeficiente de inclinação da função de associação. A (Método Set) Define o coeficiente de inclinação da função de associação. void A( const double a // coeficiente de inclinação da função de associação ) Parâmetros a [in] Coeficiente de inclinação da função de associação. CSigmoidalMembershipFunction C