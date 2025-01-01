DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoMatemáticaLógica difusaFunções de associaçãoCSigmoidalMembershipFunctionA 

A (Método Get)

Retorna o coeficiente de inclinação da função de associação.

double  A()

Valor de retorno

Coeficiente de inclinação da função de associação.

A (Método Set)

Define o coeficiente de inclinação da função de associação.

void  A(
   const double  a      // coeficiente de inclinação da função de associação 
   )

Parâmetros

a

[in] Coeficiente de inclinação da função de associação.

C