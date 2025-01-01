Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCColorGenerator
CColorGenerator
Classe CColorGenerator – classe auxiliar da biblioteca gráfica para trabalhar com a paleta de cores.
Descrição
A classe CColorGenerator contém uma paleta inicial de cores utilizadas, por padrão, para as curvas (se a cor não for especificada pelo usuário).
Se todas as cores da paleta primária forem usadas, serão automaticamente geradas novas cores e será recargada a paleta de cores.
Declaração
|
class CColorGenerator
Cabeçalho
|
#include <Graphics\ColorGenerator.mqh>