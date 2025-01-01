DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos científicosCColorGenerator 

CColorGenerator

Classe CColorGenerator – classe auxiliar da biblioteca gráfica para trabalhar com a paleta de cores.

Descrição

A classe CColorGenerator contém uma paleta inicial de cores utilizadas, por padrão, para as curvas (se a cor não for especificada pelo usuário).

Se todas as cores da paleta primária forem usadas, serão automaticamente geradas novas cores e será recargada a paleta de cores.

Declaração

   class CColorGenerator

Cabeçalho

   #include <Graphics\ColorGenerator.mqh>

Métodos de classe

Método

Descrição

Next

Retorna a próxima cor da paleta

Reset

Leva o gerador ao seu estado original