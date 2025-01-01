- GraphPlot
快速绘制曲线的函数。
使用Y坐标绘制一条曲线的版本。
string GraphPlot(
注意
Y数组索引用作曲线的X坐标。
使用X和Y坐标绘制一个曲线的版本
string GraphPlot(
使用X和Y坐标绘制两条曲线的版本
string GraphPlot(
使用X和Y坐标绘制三条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CPoint2D点坐标绘制一条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CPoint2D点坐标绘制两条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CPoint2D点坐标绘制三条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CurveFunction函数指针绘制一条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CurveFunction函数指针绘制两条曲线的版本
string GraphPlot(
使用CurveFunction函数指针绘制三条曲线的版本
string GraphPlot(
参数
&x[]
[in] X 坐标。
&y[]
[in] Y 坐标。
&x1[]
[in] 第一条曲线的 X 坐标。
&y1[]
[in] 第一条曲线的 Y 坐标。
&x2[]
[in] 第二条曲线的 X 坐标。
&y2[]
[in] 第二条曲线的 Y 坐标。
&x3[]
[in] 第三条曲线的 X 坐标。
&y3[]
[in] 第三条曲线的 Y 坐标。
&points[]
[in] 曲线点坐标。
&points1[]
[in] 第一条曲线点的坐标。
&points2[]
[in] 第二条曲线点的坐标。
&points3[]
[in] 第三条曲线点的坐标。
function
[in] CurveFunction函数的指针。
function1
[in] 第一个函数的指针。
function2
[in] 第二个函数的指针。
function3
[in] 第三个函数的指针。
from
[in] 对应第一个 X 坐标。
to
[in] 对应最后一个X坐标。
step
[in] 计算X坐标的参数。
type=CURVE_POINTS
[in] 曲线类型。
返回值
图形资源名称。