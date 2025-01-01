文档部分
GraphPlot

快速绘制曲线的函数。

使用Y坐标绘制一条曲线的版本。

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // Y坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

注意

Y数组索引用作曲线的X坐标。

使用X和Y坐标绘制一个曲线的版本

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // X 坐标
   const double     &y[],                  // Y坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

使用X和Y坐标绘制两条曲线的版本

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X 坐标
   const double     &y1[],                 // Y 坐标
   const double     &x2[],                 // X 坐标
   const double     &y2[],                 // Y 坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

 

使用X和Y坐标绘制三条曲线的版本

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X 坐标
   const double     &y1[],                 // Y 坐标
   const double     &x2[],                 // X 坐标
   const double     &y2[],                 // Y 坐标
   const double     &x3[],                 // X 坐标
   const double     &y3[],                 // Y 坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

使用CPoint2D点坐标绘制一条曲线的版本  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // 曲线坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

 

使用CPoint2D点坐标绘制两条曲线的版本  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // 曲线坐标
   const CPoint2D   &points2[],            // 曲线坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

使用CPoint2D点坐标绘制三条曲线的版本  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // 曲线坐标
   const CPoint2D   &points2[],            // 曲线坐标
   const CPoint2D   &points3[],            // 曲线坐标
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

 

使用CurveFunction函数指针绘制一条曲线的版本

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // 函数指针
   const double     from,                  // 参数初始值
   const double     to,                    //参数最终值
   const double     step,                  // 参数盈余
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

使用CurveFunction函数指针绘制两条曲线的版本

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // 函数指针
   CurveFunction    function2,             // 函数指针
   const double     from,                  // 参数初始值
   const double     to,                    //参数最终值
   const double     step,                  // 参数盈余
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

使用CurveFunction函数指针绘制三条曲线的版本

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // 函数指针
   CurveFunction    function2,             // 函数指针
   CurveFunction    function3,             // 函数指针
   const double     from,                  // 参数初始值
   const double     to,                    //参数最终值
   const double     step,                  // 参数盈余
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 曲线类型
   )

参数

&x[]

[in]  X 坐标。

&y[]

[in]  Y 坐标。

&x1[]

[in]  第一条曲线的 X 坐标。

&y1[]

[in]  第一条曲线的 Y 坐标。

&x2[]

[in]  第二条曲线的 X 坐标。

&y2[]

[in]  第二条曲线的 Y 坐标。

&x3[]

[in]  第三条曲线的 X 坐标。

&y3[]

[in]  第三条曲线的 Y 坐标。

&points[]

[in]  曲线点坐标。

&points1[]

[in]  第一条曲线点的坐标。

&points2[]

[in]  第二条曲线点的坐标。

&points3[]

[in]  第三条曲线点的坐标。

function

[in] CurveFunction函数的指针。

function1

[in]  第一个函数的指针。

function2

[in]  第二个函数的指针。

function3

[in]  第三个函数的指针。

from

[in]  对应第一个 X 坐标。

to

[in]  对应最后一个X坐标。

step

[in] 计算X坐标的参数。

type=CURVE_POINTS

[in]  曲线类型。

返回值

图形资源名称。