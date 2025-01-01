- GraphPlot
- CAxis
- CColorGenerator
- CCurve
- CGraphic
GraphPlot
빠른 곡선 플로팅 기능.
Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전.
|
string GraphPlot(
참고
Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.
X 및 Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
X 및 Y 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
X 및 Y 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
CPoint2D 점 좌표를 사용하여 곡선을 플로팅하는 버전
|
string GraphPlot(
CPoint2D 점 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
CPoint2D 점 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
CurveFunction에 대한 포인터를 사용하여 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전
|
string GraphPlot(
매개변수
&x[]
[in] X 좌표.
&y[]
[in] Y 좌표.
&x1[]
[in] 첫 번째 곡선의 X 좌표.
&y1[]
[in] 첫 번째 곡선의 Y 좌표.
&x2[]
[in] 두 번째 곡선의 X 좌표.
&y2[]
[in] 두 번째 곡선의 Y 좌표.
&x3[]
[in] 세 번째 곡선의 X 좌표.
&y3[]
[in] 세 번째 곡선의 Y 좌표.
&points[]
[in] 곡선 점의 좌표.
&points1[]
[in] 첫 번째 곡선 점의 좌표.
&points2[]
[in] 두 번째 곡선 점의 좌표.
&points3[]
[in] 세 번째 곡선 점의 좌표.
함수
[in] CurveFunction 함수에 대한 포인터.
function1
[in] 첫 번째 함수에 대한 포인터.
function2
[in] 두 번째 함수에 대한 포인터.
function3
[in] 세 번째 함수에 대한 포인터.
from
[in] 첫 번째 X 좌표에 해당.
to
[in] 마지막 X 좌표에 해당.
step
[in] X 좌표를 계산하기 위한 매개변수.
type=CURVE_POINTS
[in] 곡선 유형.
값 반환
그래픽 리소스의 이름.