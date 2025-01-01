GraphPlot

빠른 곡선 플로팅 기능.

Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전.

string GraphPlot(

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

참고

Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.

X 및 Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

const double &x[],

const double &y[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

X 및 Y 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

X 및 Y 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

const double &x1[],

const double &y1[],

const double &x2[],

const double &y2[],

const double &x3[],

const double &y3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 곡선을 플로팅하는 버전

string GraphPlot(

const CPoint2D &points[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

const CPoint2D &points1[],

const CPoint2D &points2[],

const CPoint2D &points3[],

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CurveFunction에 대한 포인터를 사용하여 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

CurveFunction function,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string GraphPlot(

CurveFunction function1,

CurveFunction function2,

CurveFunction function3,

const double from,

const double to,

const double step,

ENUM_CURVE_TYPE type=CURVE_POINTS

\)

매개변수

&x[]

[in] X 좌표.

&y[]

[in] Y 좌표.

&x1[]

[in] 첫 번째 곡선의 X 좌표.

&y1[]

[in] 첫 번째 곡선의 Y 좌표.

&x2[]

[in] 두 번째 곡선의 X 좌표.

&y2[]

[in] 두 번째 곡선의 Y 좌표.

&x3[]

[in] 세 번째 곡선의 X 좌표.

&y3[]

[in] 세 번째 곡선의 Y 좌표.

&points[]

[in] 곡선 점의 좌표.

&points1[]

[in] 첫 번째 곡선 점의 좌표.

&points2[]

[in] 두 번째 곡선 점의 좌표.

&points3[]

[in] 세 번째 곡선 점의 좌표.

함수

[in] CurveFunction 함수에 대한 포인터.

function1

[in] 첫 번째 함수에 대한 포인터.

function2

[in] 두 번째 함수에 대한 포인터.

function3

[in] 세 번째 함수에 대한 포인터.

from

[in] 첫 번째 X 좌표에 해당.

to

[in] 마지막 X 좌표에 해당.

step

[in] X 좌표를 계산하기 위한 매개변수.

type=CURVE_POINTS

[in] 곡선 유형.

값 반환

그래픽 리소스의 이름.