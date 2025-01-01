문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートGraphPlot 

GraphPlot

빠른 곡선 플로팅 기능.

Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전.

string  GraphPlot(
   const double     &y[],                  // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

참고

Y 배열 지수는 곡선의 X 좌표로 사용됩니다.

X 및 Y 좌표를 사용하여 단일 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   const double     &x[],                  // X 좌표
   const double     &y[],                  // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

X 및 Y 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X 좌표
   const double     &y1[],                 // Y 좌표
   const double     &x2[],                 // X 좌표
   const double     &y2[],                 // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

 

X 및 Y 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   const double     &x1[],                 // X 좌표
   const double     &y1[],                 // Y 좌표
   const double     &x2[],                 // X 좌표
   const double     &y2[],                 // Y 좌표
   const double     &x3[],                 // X 좌표
   const double     &y3[],                 // Y 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 곡선을 플로팅하는 버전  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points[],             // 곡선 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

 

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // 곡선 좌표
   const CPoint2D   &points2[],            // 곡선 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

CPoint2D 점 좌표를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전  

string  GraphPlot(
   const CPoint2D   &points1[],            // 곡선 좌표
   const CPoint2D   &points2[],            // 곡선 좌표
   const CPoint2D   &points3[],            // 곡선 좌표
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

 

CurveFunction에 대한 포인터를 사용하여 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function,              // 함수에 대한 표인터
   const double     from,                  // 인수의 초기값
   const double     to,                    // 인수의 최종값
   const double     step,                  // 인수 증가
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 두 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // 함수에 대한 포인터
   CurveFunction    function2,             // 함수에 대한 포인터
   const double     from,                  // 인수의 초기값
   const double     to,                    // 인수의 최종값
   const double     step,                  // 인수 증가
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

CurveFunction 함수에 대한 포인터를 사용하여 세 곡선을 플로팅하기 위한 버전

string  GraphPlot(
   CurveFunction    function1,             // 함수에 대한 포인터
   CurveFunction    function2,             // 함수에 대한 포인터
   CurveFunction    function3,             // 기능에 대한 포인터
   const double     from,                  // 인수의 초기값
   const double     to,                    // 인수의 최종값
   const double     step,                  // 인수 증가
   ENUM_CURVE_TYPE  type=CURVE_POINTS      // 곡선 유형
  \)

매개변수

&x[]

[in]  X 좌표.

&y[]

[in]  Y 좌표.

&x1[]

[in]  첫 번째 곡선의 X 좌표.

&y1[]

[in]  첫 번째 곡선의 Y 좌표.

&x2[]

[in]  두 번째 곡선의 X 좌표.

&y2[]

[in]  두 번째 곡선의 Y 좌표.

&x3[]

[in]  세 번째 곡선의 X 좌표.

&y3[]

[in]  세 번째 곡선의 Y 좌표.

&points[]

[in]  곡선 점의 좌표.

&points1[]

[in]  첫 번째 곡선 점의 좌표.

&points2[]

[in]  두 번째 곡선 점의 좌표.

&points3[]

[in]  세 번째 곡선 점의 좌표.

함수

[in] CurveFunction 함수에 대한 포인터.

function1

[in]  첫 번째 함수에 대한 포인터.

function2

[in]  두 번째 함수에 대한 포인터.

function3

[in]  세 번째 함수에 대한 포인터.

from

[in]  첫 번째 X 좌표에 해당.

to

[in]  마지막 X 좌표에 해당.

step

[in]  X 좌표를 계산하기 위한 매개변수.

type=CURVE_POINTS

[in]  곡선 유형.

값 반환

그래픽 리소스의 이름.