FindLast

Recherche la dernière occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée.

CLinkedListNode<T>* FindLast(

T value

);

Paramètres

value

[in] La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne un pointeur vers le dernier noeud trouvé contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL.