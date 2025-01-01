DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de Données GénériquesCLinkedList<T>FindLast 

FindLast

Recherche la dernière occurrence de la valeur spécifiée dans la liste chaînée.

CLinkedListNode<T>* FindLast(
   T  value     // la valeur à chercher
   );

Paramètres

value

[in]  La valeur à chercher.

Valeur de Retour

Retourne un pointeur vers le dernier noeud trouvé contenant la valeur recherchée en cas de succès, sinon NULL.