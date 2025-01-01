DocumentaçãoSeções
Create

Cria novo controle CEdit.

virtual bool  Create(
   const long    chart,      // chart ID
   const string  name,       // name
   const int     subwin,     // chart subwindow
   const int     x1,         // x1 coordinate
   const int     y1,         // y1 coordinate
   const int     x2,         // x2 coordinate
   const int     y2          // y2 coordinate
   )

Parâmetros

chart

[in]  ID de gráfico.

name

[in]  Nome exclusivo do controle.

subwin

[in]  Sub-janela do gráfico.

x1

[in]  Coordenada X do canto superior esquerdo.

y1

[in]  Coordenada Y do canto superior esquerdo.

x2

[in]  Coordenada X do canto inferior direito.

y2

[in]  Coordenada Y do canto inferior direito.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.