OnSetColorBorder

O manipulador de eventos do controle "SetColorBorder" (altera propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR).

virtual bool  OnSetColorBackground()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.