Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCEditOnSetColorBorder CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetColorBorder O manipulador de eventos do controle "SetColorBorder" (altera propriedade OBJPROP_BORDER_COLOR). virtual bool OnSetColorBackground() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. OnSetColorBackground OnSetFont