- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
ReadOnly (Método Get)
Obtém a propriedade do controle "ReadOnly".
|
bool ReadOnly()
Valor de retorno
O valor da propriedade "ReadOnly".
ReadOnly (Método Set)
Define o valor da propriedade do controle "ReadOnly".
|
bool ReadOnly(
Parâmetros
flag
[in] O novo valor da propriedade "ReadOnly".
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.