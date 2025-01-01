ReadOnly (Método Get)

Obtém a propriedade do controle "ReadOnly".

bool ReadOnly()

Valor de retorno

O valor da propriedade "ReadOnly".

ReadOnly (Método Set)

Define o valor da propriedade do controle "ReadOnly".

bool ReadOnly(

const bool flag

)

Parâmetros

flag

[in] O novo valor da propriedade "ReadOnly".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.