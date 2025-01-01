- Ausdruecke
- Arithmetische Operationen
- Zuordnungsoperationen
- Vergleichsoperationen
- Logische Operationen
- Bitorganisierte Operationen
- Andere Operationen
- Prioritaeten und Operationsordnung
Logische Operationen
Logische Negation NICHT(!)
Operand der logischen Negation NICHT (!) muss den arithmetischen Typ haben. Das Ergebnis ist RICHTIG(1), wenn der Wert des Operanden FALSCH(0) ist, und FALSCH(0), wenn der Operand nicht gleich FALSCH(0 ist).
|
if(!a) Print("nicht 'a'");
Logische Operation ODER (||)
Logische Operation ODER (||) der Werte x und y. Der Ausdruckswert ist RICHTIG(1), wenn der Wert von x oder y gueltig (nicht Null) ist. Im Gegenfall - FALSCH (0).
|
if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");
Logische Operation UND (&&)
Logische Operation UND (&&) der Werte x und y. Der Ausdruckswert ist RICHTIG (1), wenn die Werte x und y gueltig sind (nicht Null). Im Gegenfall - FALSCH(0). Logische Ausdrücke werden vollkommen berechnet, d.h. nicht mit dem Schema "Kurzberechnung".
|
if(p!=x && p>y) Print("TRUE");
Kurze Einschätzung der logischen Operationen
Logischen Ausdrücken gegenüber wird das Schema der sogenannten "kurzen Einschätzung" angewendet ,d.h, Berechnung des Ausdrucks wird dann beendet, wenn man das Ergebnis des Ausdrucks genau einschätzen kann.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Sehen Sie auch