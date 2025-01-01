- Expressions
Négation Logique NON (!)
L'opérande de la négation logique (!) doit être de type arithmétique. Le résultat est TRUE (1) si la valeur de l'opérande est FALSE (0) ; et il est égal à FALSE (0) si l'opérande diffère de FALSE (0).
if(!a) Print("not 'a'");
Opération Logique OU (||)
Opération logique OU (||) des valeurs x et y. La valeur de l'expression est TRUE (1) si la valeur de x ou y est vraie (non null). Sinon - FALSE (0).
if(x<0 || x>=max_bars) Print("en dehors du range");
Opération Logique AND (&&)
Opération logique ET (&&) des valeurs x et y. La valeur de l'expression est TRUE (1) si les valeurs de x et y sont vraies (non null). Sinon - FALSE (0).
Brève Estimation des Opérations Booléennes
Le schéma de la fameuse "brève estimation" est appliqué aux opérations booléennes, c'est à dire que le calcul de l'expression est terminé quand le résultat de l'expression peut être estimé avec précision.
