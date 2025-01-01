DocumentationSections
Opérations Booléennes

Négation Logique NON (!)

L'opérande de la négation logique (!) doit être de type arithmétique. Le résultat est TRUE (1) si la valeur de l'opérande est FALSE (0) ; et il est égal à FALSE (0) si l'opérande diffère de FALSE (0).

if(!a) Print("not 'a'");

Opération Logique OU (||)

Opération logique OU (||) des valeurs x et y. La valeur de l'expression est TRUE (1) si la valeur de x ou y est vraie (non null). Sinon - FALSE (0).

if(x<0 || x>=max_bars) Print("en dehors du range");

Opération Logique AND (&&)

Opération logique ET (&&) des valeurs x et y. La valeur de l'expression est TRUE (1) si les valeurs de x et y sont vraies (non null). Sinon - FALSE (0).

Brève Estimation des Opérations Booléennes

Le schéma de la fameuse "brève estimation" est appliqué aux opérations booléennes, c'est à dire que le calcul de l'expression est terminé quand le résultat de l'expression peut être estimé avec précision.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Fonction de lancement du programme                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- premier exemple d'estimation brève
   if(func_false() && func_true())
     {
      Print("Opération && : Vous ne verrez jamais cette expression");
     }
   else
     {
      Print("Opération && : le résultat de la première expression est faux, la deuxième expression n'a donc pas été calculée");
     }
//--- deuxième exemple d'estimation brève
   if(!func_false() || !func_true())
     {
      Print("Opération || : le résultat de la première expression est vrai, la deuxième expression n'a pas été calculée");
     }
   else
     {
      Print("Opération || : Vous ne verrez jamais cette expression");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| la fonction retourne toujours false                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool func_false()
  {
   Print("Fonction func_false()");
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| la fonction retourne toujours true                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool func_true()
  {
   Print("Fonction func_true()");
   return(true);
  }

