Negazione Logica NOT (!)
L'operando della negazione logica (!) deve essere di tipo aritmetico. Il risultato è TRUE (1), se il valore operando è FALSE (0), ed è uguale a FALSE (0), se l'operando è diverso da FALSE (0).
if(!a) Print("not 'a'");
Operazione Logica OR (||)
Operazione Logica OR (||) dei valori x e y. Il valore dell'espressione è TRUE (1), se almeno uno dei due tra il valore di x oppure il valore y sono veri (cioè non nulli). In caso contrario - FALSE (0).
if(x<0 || x>=max_bars) Print("fuori dal range");
Operazione Logica AND (&&)
Operazione Logica AND (&&) dei valori x e y. Il valore dell'espressione è TRUE (1), se il valore di x ed il valore di y sono entrambi veri (cioè non nulli). In caso contrario - FALSE (0).
Stima sintetica delle Operazioni Booleane
Lo schema della cosiddetta "stima breve" viene applicato ad operazioni booleane, ossia il calcolo dell'espressione è terminato quando il risultato dell'espressione può essere stimato con precisione.
