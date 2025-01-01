DocumentaçãoSeções
Classes abstratas e funções meramente virtuais (puras)

As classes abstratas estão projetadas para criar entidades generalizadas, cuja base, no futuro, prevê a criação de classes derivadas mais específicas. Uma classe abstrata é uma classe que pode ser utilizada apenas como classe base para alguma outra classe, por isso é impossível criar um objeto do tipo classe abstrata

Uma classe, que contenha pelo menos uma função meramente virtual, é abstrata. Portanto, as classes derivadas da classe abstrata devem implementar todas as suas funções meramente virtuais, caso contrário, elas serão também classes abstratas.

A função virtual é declarada como "pura" utilizando a sintaxe do especificador de pureza. Consideremos, como exemplo, uma classe CAnimal, criada apenas para fornecer funções comuns - são os próprios objetos do tipo CAnimal que têm um caráter demasiado geral para um uso prático. Assim, a classe CAnimal é uma boa candidata para classe abstrata:

class CAnimal
  {
public:
                      CAnimal();     // construtor
   virtual void       Sound() = 0;   // função meramente virtual (pura)
private:
   double             m_legs_count;  // número de patas do animal
  };

Aqui a função Sound() é meramente virtual, porque é declarada com o especificador da função meramente virtual PURE (=0).

São funções meramente virtuais apenas aquelas funções virtuais para as quais é exibido o especificador de pureza PURE, nomeadamente: (=NULL) ou (=0). Exemplo de declaração e utilização de uma classe abstrata:

class CAnimal
  {
public:
   virtual void       Sound()=NULL;   // PURE method, deve ser substituído no descendente, a própria classe CAnimal tornou-se abstrata e não pode ser criada
  };
//--- descendente a partir da classe abstrata
class CCat : public CAnimal
 {
public:
  virtual void        Sound() { Print("Myau"); } // PURE é substituída, classe CCat não é abstrata e pode ser criada
 };
 
//--- exemplos de utilização incorreta
new CAnimal;         // erro 'CAnimal' - compilador выдаст ошибку "não é possível instanciar classe abstrata"
CAnimal some_animal; // ошибка 'CAnimal' - компилятор выдаст ошибку "não é possível instanciar classe abstrata"
 
//--- exemplos de utilização correta
new CCat;  // sem erros - a classe CCat não é abstrata
CCat cat;  // sem erros - a classe CCat não é abstrata

 
Restrições sobre o uso de classes abstratas

Quando você chamar, com o construtor, uma função virtual pura (direta ou indiretamente), o resultado será incerto.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Classe básica abstrata                                        |
//+------------------------------------------------------------------+
class CAnimal
  {
public:
   //--- função virtual única
   virtual void      Sound(void)=NULL;
   //--- função
   void              CallSound(void) { Sound(); }
   //--- construtor
   CAnimal()
    {
     //--- chamada explícita para um método virtual
     Sound();
     //--- chamada implícita (através de uma terceira função)
     CallSound();
     //--- no construtor e/ou destruidor sempre são chamadas suas funções,
     //--- apesar da virtualidade e substituíção da função chamada no descendente
     //--- se a função chamada for meramente virutal (pura), então,
     //--- a chamada irá resultar no erro de execução: "pure virtual function call"
    }
  };

No entanto, os construtores e destruidores de classes abstratas podem chamar outras funções membro.

 