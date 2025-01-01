Qual é a melhor coisa sobre os modelos?

Os modelos das funções são usados quando é necessário realizar as mesmas operações com diferentes tipos de dados, por exemplo, localizar o elemento máximo na matriz. A principal vantagem da utilização de modelos é que o programador não necessita escrever uma sobrecarga separada para cada tipo. Ou seja, em vez de várias declarações do conjunto de sobrecargas para cada tipo

double ArrayMax(double array[])

{

...

}

int ArrayMax(int array[])

{

...

}

uint ArrayMax(uint array[])

{

...

}

long ArrayMax(long array[])

{

...

}

datetime ArrayMax(datetime array[])

{

...

}

basta escrever uma função de modelo

template<typename T>

T ArrayMax(T array[])

{

if(ArraySize()==0)

return(0);

uint max_index=ArrayMaximum(array);

return(array[max_index]);

}

e, em seguida, usá-la em seu código:

double high[];

datetime time[];

....

double max_high=ArrayMax(high);

datetime lasttime=ArrayMax(time);

Neste caso, o parâmetro formal T especifica o tipo de dados utilizados, durante a compilação, ele é substituído pelo tipo real utilizado, ou seja, o compilador gera automaticamente uma função separada para cada tipo, isto é, double, datetime e assim por diante. Da mesma forma, na linguagem MQL5, você pode criar modelos de classes usando todas as vantagens de tal abordagem.

Modelos de classes

O modelo de classe é declarado usando a palavra-chave template, seguida pelos colchetes angulares <>, nos quais são listados os parâmetros formais com a palavra-chave typename. Este registro indica ao compilador que está perante uma classe genérica na com o parâmetro formal T que especifica o tipo real da variável ao implementar a classe. Por exemplo, criamos uma classe vector para armazenar a matriz com elementos do tipo T:

#define TOSTR(x) #x+" " // macro para exibir o nome do objeto

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe vector para armazenar elementos do tipo T |

//+------------------------------------------------------------------+

template <typename T>

class TArray

{

protected:

T m_array[];

public:

//--- por padrão, o construtor cria uma matriz de 10 elementos

void TArray(void){ArrayResize(m_array,10);}

//--- construtor para criar um vetor com o tamanho definido da matriz

void TArray(int size){ArrayResize(m_array,size);}

//--- retorna o tipo e número de dados que são armazenados no objeto do tipo TArray

string Type(void){return(typename(m_array[0])+":"+(string)ArraySize(m_array));};

};

Em seguida, no programa, criamos de maneiras diferentes três objetos TArray para trabalhar com diferentes tipos

void OnStart()

{

TArray<double> double_array; // por padrão, o tamanho do vetor é 10

TArray<int> int_array(15); // o tamanho do vetor é 15

TArray<string> *string_array; // ponteiro para o vetor TArray<string>

//--- criamos o objeto dinâmico

string_array=new TArray<string>(20);

//--- no Diário, exibimos o nome do objeto, tipo de dados e tamanho do vetor

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(double_array),double_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(int_array),int_array.Type());

PrintFormat("%s (%s)",TOSTR(string_array),string_array.Type());

//--- excluímos o objeto dinâmico antes de encerrar o programa

delete(string_array);

}

Resultado do script:

double_array (double:10)

int_array (int:15)

string_array (string:20)

Como resultado, foram criados 3 vetores com diferentes tipos de dados: double, int e string.

Os modelos de classes são adequados para desenvolver recipientes, isto é, os objetos destinados a encapsular qualquer tipo de objeto. Os objetos dos recipientes são coleções que já contêm objetos de um tipo particular. Normalmente, o recipiente imediatamente é integrado e implementado para trabalhar com dados que são armazenados nele.

Por exemplo, é possível criar um modelo de classe que não permita acessar um elemento fora da matriz e, assim, evitar o erro crítico "out of range".

//+------------------------------------------------------------------+

// | Classe para acessar com segurança um elemento da matriz |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

class TSafeArray

{

protected:

T m_array[];

public:

//--- construtor por padrão

void TSafeArray(void){}

//--- construtor para criar a matriz do tamanho especificado

void TSafeArray(int size){ArrayResize(m_array,size);}

//--- tamanho de matriz

int Size(void){return(ArraySize(m_array));}

//--- alteração do tamanho da matriz

int Resize(int size,int reserve){return(ArrayResize(m_array,size,reserve));}

//--- libertação da matriz

void Erase(void){ZeroMemory(m_array);}

//--- operador de acesso ao elemento da matriz de acordo com o índice

T operator[](int index);

//--- operador de atribuição para obter imediatamente todos os elementos a partir da matriz

void operator=(const T &array[]); // matriz do tipo T

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operação de obtenção do elemento segundo o índice |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

T TSafeArray::operator[](int index)

{

static T invalid_value;

//---

int max=ArraySize(m_array)-1;

if(index<0 || index>=ArraySize(m_array))

{

PrintFormat("%s index %d is not in range (0-%d)!",__FUNCTION__,index,max);

return(invalid_value);

}

//---

return(m_array[index]);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operação de atribuição para a matriz |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

void TSafeArray::operator=(const T &array[])

{

int size=ArraySize(array);

ArrayResize(m_array,size);

//--- o tipo T deve suportar o operador de cópia

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

int copied,size=15;

MqlRates rates[];

//--- copiamos a matriz de cotações

if((copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,size,rates))!=size)

{

PrintFormat("CopyRates(%s,%s,0,%d) retornou o código de erro %d",

_Symbol,EnumToString(_Period),size,GetLastError());

return;

}

//--- criamos o recipiente e colocamos nele a matriz dos valores MqlRates

TSafeArray<MqlRates> safe_rates;

safe_rates=rates;

//--- índice nos limites da matriz

int index=3;

PrintFormat("Close[%d]=%G",index,safe_rates[index].close);

//--- índice fora dos limites da matriz

index=size;

PrintFormat("Close[%d]=%G",index,safe_rates[index].close);

}

Note-se que, na descrição dos métodos fora da declaração da classe, também é necessário utilizar a declaração de modelo:

template<typename T>

T TSafeArray::operator[](int index)

{

...

}

template<typename T>

void TSafeArray::operator=(const T &array[])

{

...

}

Os modelos de classes e funções permitem especificar vários parâmetros formais, separados por vírgulas, por exemplo, coleção Map para armazenar os pares "chave - valor":

template<typename Key, template Value>

class TMap

{

...

}

