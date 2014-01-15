CodeBaseSeções
Spread dos Símbolos - indicador para MetaTrader 5

Parâmetros de entrada do indicador:

  • Symbol1 и Symbol2 - símbolos usados para calcular a diferença de seus preços e, posteriomente, exibi-los como um gráfico. AUDUSD e NZDUSD são escolhidos por padrão.
  • mass_of_symbol1 e mass_of_symbol2 - Relação quantitativa dos símbolos de negociação. Ambos os parâmetros são iguais a 1, por padrão. Se você quiser calcular a soma dos símbolos, coloque -1 ao parâmetro mass_of_symbol2. O cálculo da soma é usado para avaliar a possibilidade de aplicar correlação negativa aos pares de negociação.

Imagem de ilustração:

Gráfico de AUDUSD acima, gráfico de NZDUSD no meio e o indicador Spread de símbolos abaixo.

Spread dos Símbolos

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/998

