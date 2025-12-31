Unisciti alla nostra fan page
Indicatore "Spread_Of_Symbols - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 6
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
Descrizione:
Parametri di ingresso dell'indicatore:
- Symbol1 e Symbol2 - strumenti per calcolare la differenza di prezzo e per tracciare questa differenza in un grafico. AUDUSD e NZDUSD per impostazione predefinita.
- mass_of_symbol1 e mass_of_symbol2 - rapporto quantitativo dei simboli di trading. Per impostazione predefinita, entrambi i parametri sono uguali a 1. Per ottenere non la differenza dei prezzi degli strumenti, ma la loro somma, occorre inserire -1 nel parametro mass_of_symbol2. Il calcolo della somma viene utilizzato per valutare la possibilità di utilizzare strumenti con correlazione negativa nel pair trading.
Immagine:
L'immagine mostra:
Grafico AUDUSD in alto, grafico NZDUSD al centro, indicatore "Spread_Of_Symbols" in basso.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/998
