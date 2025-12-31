Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

Spread_Of_Symbols" göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge

Dmitry | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(22)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Açıklama:

Göstergenin giriş parametreleri:

  • Symbol1 ve Symbol2 - fiyat farkını hesaplamak ve bu farkı bir grafik olarak çizmek için araçlar. AUDUSD ve NZDUSD varsayılan olarak.
  • mass_of_symbol1 ve mass_of_symbol2 - ticaret sembollerinin nicel oranı. Varsayılan olarak, her iki parametre de 1'e eşittir. Enstrüman fiyatlarının farkını değil, toplamını almak için mass_of_symbol2 parametresine -1 koymalısınız. Toplam hesaplama, ikili ticarette negatif korelasyona sahip enstrümanları kullanma olasılığını değerlendirmek için kullanılır.

Resim

Resim gösterilmektedir:

Üstte AUDUSD grafiği, ortada NZDUSD grafiği, altta "Spread_Of_Symbols" göstergesi.


MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/998

Volume Profile Volume Profile

Bu, basit hesaplamalar ve çok hızlı yürütme kullanarak grafikte hacim profilini göstermek için bir göstergedir.

Cosine distance and cosine similarity Cosine distance and cosine similarity

Kosinüs uzaklığını ve 2 vektör arasındaki benzerliği hesaplayın. Kosinüs uzaklığı 1-kosinüs_benzerliğidir ve kosinüs benzerliği iki vektörün büyüklükleri ile çarpımlarının nokta çarpımıdır.

En basit gösterge "İkinci grafik" En basit gösterge "İkinci grafik"

Gösterge penceresinde herhangi bir alım satım aracının fiyat grafiğini görüntülemek için en basit gösterge.

Momentum Color Fill Momentum Color Fill

Momentum Teknik Göstergesi, belirli bir zaman aralığında bir finansal aracın fiyatındaki değişimi ölçer.