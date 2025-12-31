Fan sayfamıza katılın
Spread_Of_Symbols" göstergesi - MetaTrader 5 için gösterge
Görüntülemeler:
- 14
Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Açıklama:
Göstergenin giriş parametreleri:
- Symbol1 ve Symbol2 - fiyat farkını hesaplamak ve bu farkı bir grafik olarak çizmek için araçlar. AUDUSD ve NZDUSD varsayılan olarak.
- mass_of_symbol1 ve mass_of_symbol2 - ticaret sembollerinin nicel oranı. Varsayılan olarak, her iki parametre de 1'e eşittir. Enstrüman fiyatlarının farkını değil, toplamını almak için mass_of_symbol2 parametresine -1 koymalısınız. Toplam hesaplama, ikili ticarette negatif korelasyona sahip enstrümanları kullanma olasılığını değerlendirmek için kullanılır.
Resim
Resim gösterilmektedir:
Üstte AUDUSD grafiği, ortada NZDUSD grafiği, altta "Spread_Of_Symbols" göstergesi.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/998
