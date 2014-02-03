代码库部分
符号点差 - MetaTrader 5脚本

描述：

指标输入参数:

  • Symbol1 和 Symbol2 - 计算指定符号与图表显示符号之间的价差。AUDUSD 和 NZDUSD 为省缺值。
  • mass_of_symbol1 和 mass_of_symbol2 - 交易符号的数量比。省缺两个参数都等于 1 。如果您打算计算符号合计, 将 mass_of_symbol2 参数设为 -1。合计计算用于评估交易的货币对是否适用负相关符号。

 图像:

 图像显示:

 AUDUSD 图表在上, NZDUSD 图表在中间, 符号点差指标在下。

 



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/998

