스프레드_오브_심볼" 표시기 - MetaTrader 5용 지표
설명:
인디케이터의 입력 매개변수입니다:
- 심볼1 및 심볼2 - 가격 차이를 계산하고 이 차이를 차트로 표시하는 도구입니다. 기본값은 AUDUSD와 NZDUSD입니다.
- mass_of_symbol1 및 mass_of_symbol2 - 거래 심볼의 양적 비율. 기본적으로 두 매개변수는 모두 1입니다. 상품 가격의 차이가 아닌 합계를 얻으려면 mass_of_symbol2 매개변수에 -1을 입력해야 합니다. 합계 계산은 페어 트레이딩에서 음의 상관관계를 가진 상품을 사용할 가능성을 평가하는 데 사용됩니다.
그림:
그림은 다음과 같습니다:
위쪽의 AUDUSD 차트, 가운데의 NZDUSD 차트, 아래쪽의 "Spread_Of_Symbols" 표시기.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/998
