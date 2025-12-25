Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
RSI HTF - indicateur pour MetaTrader 5
Variante classique de l'indicateur technique RSI, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique.
Les valeurs ascendantes de l'indicateur au-dessus du niveau 50 sont colorées en vert clair, et les valeurs descendantes en vert foncé. Les valeurs descendantes inférieures à ce niveau sont colorées en rouge et les valeurs ascendantes sont colorées en marron.
Paramètres d'entrée de l'indicateur :
//+----------------------------------------------+ //| Paramètres d'entrée de l'indicateur | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Période de programmation input int RSI_Period = 12; // Période RSI input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Constante de prix input bool ReDraw=true; // Répétition de l'affichage des informations sur les barres vides
Fig.1 Indicateur ColorRSI_HTF
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/995
