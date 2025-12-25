Variante classique de l'indicateur technique RSI, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique.



Les valeurs ascendantes de l'indicateur au-dessus du niveau 50 sont colorées en vert clair, et les valeurs descendantes en vert foncé. Les valeurs descendantes inférieures à ce niveau sont colorées en rouge et les valeurs ascendantes sont colorées en marron.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

Fig.1 Indicateur ColorRSI_HTF