RSI HTF - indicateur pour MetaTrader 5

Variante classique de l'indicateur technique RSI, qui peut être placée en fixant la période de l'indicateur à une valeur différente de celle du graphique.

Les valeurs ascendantes de l'indicateur au-dessus du niveau 50 sont colorées en vert clair, et les valeurs descendantes en vert foncé. Les valeurs descendantes inférieures à ce niveau sont colorées en rouge et les valeurs ascendantes sont colorées en marron.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+----------------------------------------------+
//| Paramètres d'entrée de l'indicateur |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Période de programmation
input int RSI_Period = 12;                         // Période RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Constante de prix
input bool ReDraw=true;                           // Répétition de l'affichage des informations sur les barres vides

Fig.1 Indicateur ColorRSI_HTF

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/995

