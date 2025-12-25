Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen RSI teknik göstergesinin klasik bir çeşidi.
Göstergenin 50 seviyesinin üzerindeki yükselen değerleri açık yeşil, düşen değerleri ise koyu yeşil renktedir. Bu seviyenin altındaki düşen değerler kırmızı, yükselen değerler ise kahverengi olarak renklendirilir.
Göstergenin giriş parametreleri:
//+----------------------------------------------+ //| Göstergenin giriş parametreleri | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Program Dönemi input int RSI_Period = 12; // RSI dönemi input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti input bool ReDraw=true; // Boş çubuklarda bilgi gösterimini tekrarla
Şekil 1 ColorRSI_HTF göstergesi
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/995
