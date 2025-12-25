Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Göstergeler

RSI HTF - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
20
Derecelendirme:
(20)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen RSI teknik göstergesinin klasik bir çeşidi.

Göstergenin 50 seviyesinin üzerindeki yükselen değerleri açık yeşil, düşen değerleri ise koyu yeşil renktedir. Bu seviyenin altındaki düşen değerler kırmızı, yükselen değerler ise kahverengi olarak renklendirilir.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+----------------------------------------------+
//| Göstergenin giriş parametreleri |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Program Dönemi
input int RSI_Period = 12;                         // RSI dönemi
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Fiyat sabiti
input bool ReDraw=true;                           // Boş çubuklarda bilgi gösterimini tekrarla

Şekil 1 ColorRSI_HTF göstergesi

Şekil 1 ColorRSI_HTF göstergesi

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/995

Düzgünleştirilmiş Basit Trend Dedektörü Düzgünleştirilmiş Basit Trend Dedektörü

Düzeltilmiş Basit Trend Dedektörü. Düzgünleştirilmiş Basit Trend Dedektörü.

CCI T3 CCI T3

Tilson algoritması ile yumuşatılmış CCI göstergesi

Sec-WebSocket-Key Generator Sec-WebSocket-Key Generator

Sec-WebSocket-Anahtar Oluşturucu

Input_Struct Input_Struct

Giriş parametrelerinin yapısı