Gösterge zaman dilimini grafik zaman diliminden farklı bir değere sabitleyerek yerleştirilebilen RSI teknik göstergesinin klasik bir çeşidi.



Göstergenin 50 seviyesinin üzerindeki yükselen değerleri açık yeşil, düşen değerleri ise koyu yeşil renktedir. Bu seviyenin altındaki düşen değerler kırmızı, yükselen değerler ise kahverengi olarak renklendirilir.

Göstergenin giriş parametreleri:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

Şekil 1 ColorRSI_HTF göstergesi