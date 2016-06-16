異なる時間枠を持つチャートに適用できる標準RSI。



50を超える昇順指標値は薄緑、下降指標値は深緑で着色されています。この値以下の昇順指標値は赤、降指標値は茶色で示されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

ColorRSI_HTF