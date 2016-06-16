無料でロボットをダウンロードする方法を見る
異なる時間枠を持つチャートに適用できる標準RSI。
50を超える昇順指標値は薄緑、下降指標値は深緑で着色されています。この値以下の昇順指標値は赤、降指標値は茶色で示されます。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // チャート期間 input int RSI_Period = 12; // RSI期間 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 価格定数 input bool ReDraw=true; // 空のバーで情報表示を繰り返す
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/995
