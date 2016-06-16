コードベースセクション
RSI HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

異なる時間枠を持つチャートに適用できる標準RSI

50を超える昇順指標値は薄緑、下降指標値は深緑で着色されています。この値以下の昇順指標値は赤、降指標値は茶色で示されます。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ          |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         // チャート期間
input int RSI_Period = 12;                         // RSI期間
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 価格定数 
input bool ReDraw=true;                            // 空のバーで情報表示を繰り返す

