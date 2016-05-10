CodeBaseKategorien
RSI HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Standard-RSI, der mit einem anderen Zeitrahmen auf einem Chart gestartet werden kann.

Aufsteigende Indikatorwerte über 50 werden in hellgrün, absteigende in dunkelgrün gezeigt. Fallende Werte unter diesem Wert sind rot, steigende braun.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

//+----------------------------------------------+
//|  Indikator Eingabeparameter                  |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         // Zeitrahmen
input int RSI_Period = 12;                         // RSI Periodenlänge
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis
input bool ReDraw=true;                            // Wiederholen der Anzeige der leeren Bars

ColorRSI_HTF

ColorRSI_HTF 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/995

