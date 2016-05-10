Ein Standard-RSI, der mit einem anderen Zeitrahmen auf einem Chart gestartet werden kann.



Aufsteigende Indikatorwerte über 50 werden in hellgrün, absteigende in dunkelgrün gezeigt. Fallende Werte unter diesem Wert sind rot, steigende braun.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

ColorRSI_HTF