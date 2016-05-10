und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RSI HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Ein Standard-RSI, der mit einem anderen Zeitrahmen auf einem Chart gestartet werden kann.
Aufsteigende Indikatorwerte über 50 werden in hellgrün, absteigende in dunkelgrün gezeigt. Fallende Werte unter diesem Wert sind rot, steigende braun.
Des Indikators Eingabe-Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Zeitrahmen input int RSI_Period = 12; // RSI Periodenlänge input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Kalkulationspreis input bool ReDraw=true; // Wiederholen der Anzeige der leeren Bars
ColorRSI_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/995
