Классический вариант технического индикатора RSI, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.



Растущие значения индикатора выше уровня 50 окрашиваются в светло-зелёный цвет, а падающие в тёмно-зелёный цвет. Падающие значения ниже этого уровня рисуются красным цветом, а растущие - коричневым.

Входные параметры индикатора:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

Рис.1 Индикатор ColorRSI_HTF