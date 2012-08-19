CodeBaseРазделы
RSI HTF - индикатор для MetaTrader 5

Классический вариант технического индикатора RSI, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.

Растущие значения индикатора выше уровня 50 окрашиваются в светло-зелёный цвет, а падающие в тёмно-зелёный цвет. Падающие значения ниже этого уровня рисуются красным цветом, а растущие - коричневым.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;         // Период графика
input int RSI_Period = 12;                         // Период RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа
input bool ReDraw=true;                            // Повтор отображения информации на пустых барах

Рис.1 Индикатор ColorRSI_HTF

