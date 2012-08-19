Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI HTF - индикатор для MetaTrader 5
Классический вариант технического индикатора RSI, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика.
Растущие значения индикатора выше уровня 50 окрашиваются в светло-зелёный цвет, а падающие в тёмно-зелёный цвет. Падающие значения ниже этого уровня рисуются красным цветом, а растущие - коричневым.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input int RSI_Period = 12; // Период RSI input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Ценовая константа input bool ReDraw=true; // Повтор отображения информации на пустых барах
Рис.1 Индикатор ColorRSI_HTF
