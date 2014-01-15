Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
CCI T3 - indicador para MetaTrader 5
- 3310
Indicador padrão Commodity Channel Index suavizada pelo algoritmo de Tilson. O indicador implementa método de cálculo eficiente (cálculo por fechamento de barra).
Tipos:
O indicador pode ser usado como filtro do sinal em parte integrante de um sistema de negociação.
- Sinal de COMPRA - o histograma cruza a linha zero para cima.
- Sinal de VENDA - o histograma cruza a linha zero para baixo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/952
