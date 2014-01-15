CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CCI T3 - indicador para MetaTrader 5

Alexey Topounov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3310
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador padrão Commodity Channel Index suavizada pelo algoritmo de Tilson. O indicador implementa método de cálculo eficiente (cálculo por fechamento de barra).

CCI T3

Tipos:

O indicador pode ser usado como filtro do sinal em parte integrante de um sistema de negociação.

  • Sinal de COMPRA - o histograma cruza a linha zero para cima.
  • Sinal de VENDA - o histograma cruza a linha zero para baixo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/952

Simples Detector de Tendência Suavizado Simples Detector de Tendência Suavizado

Simples Detector de Tendência Suavizado.

RSI HTF RSI HTF

RSI padrão que pode ser aplicado ao gráfico contendo um período de tempo diferente.

WPRfix WPRfix

O indicador mostra a localização de preços dentro de um intervalo específico.

BrakeParb BrakeParb

Simples indicado de tendência exibido na forma de NRTR.