RSI 기술 지표의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 배치할 수 있습니다.



인디케이터의 레벨 50 이상의 상승 값은 연한 녹색, 하락 값은 진한 녹색으로 표시됩니다. 이 수준 이하로 떨어지는 값은 빨간색으로 표시되고 상승하는 값은 갈색으로 표시됩니다.

인디케이터의 입력 파라미터

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

그림 1 ColorRSI_HTF 표시기