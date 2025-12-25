거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
RSI 기술 지표의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 배치할 수 있습니다.
인디케이터의 레벨 50 이상의 상승 값은 연한 녹색, 하락 값은 진한 녹색으로 표시됩니다. 이 수준 이하로 떨어지는 값은 빨간색으로 표시되고 상승하는 값은 갈색으로 표시됩니다.
인디케이터의 입력 파라미터
//+----------------------------------------------+ //| 표시기의 매개변수 입력 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 스케줄 기간 input int RSI_Period = 12; // RSI 기간 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 가격 상수 input bool ReDraw=true; // 빈 막대에 정보 반복 표시
그림 1 ColorRSI_HTF 표시기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/995
