지표

RSI HTF - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
19
평가:
(20)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
RSI 기술 지표의 고전적인 변형으로, 지표 주기를 차트 주기와 다른 값으로 고정하여 배치할 수 있습니다.

인디케이터의 레벨 50 이상의 상승 값은 연한 녹색, 하락 값은 진한 녹색으로 표시됩니다. 이 수준 이하로 떨어지는 값은 빨간색으로 표시되고 상승하는 값은 갈색으로 표시됩니다.

인디케이터의 입력 파라미터

//+----------------------------------------------+
//| 표시기의 매개변수 입력 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // 스케줄 기간
input int RSI_Period = 12;                         // RSI 기간
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 가격 상수
input bool ReDraw=true;                           // 빈 막대에 정보 반복 표시

그림 1 ColorRSI_HTF 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/995

