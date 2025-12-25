CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

RSI HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
17
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Variante classica dell'indicatore tecnico RSI, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico.

I valori crescenti dell'indicatore al di sopra del livello 50 sono colorati di verde chiaro, mentre i valori decrescenti sono colorati di verde scuro. I valori in discesa al di sotto di questo livello sono colorati di rosso e quelli in salita di marrone.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;        // Periodo di programmazione
input int RSI_Period = 12;                         // Periodo RSI
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo
input bool ReDraw=true;                           // Ripetere la visualizzazione delle informazioni sulle barre vuote

Fig.1 Indicatore ColorRSI_HTF

Fig.1 Indicatore ColorRSI_HTF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/995

Rilevatore di tendenze semplici attenuate Rilevatore di tendenze semplici attenuate

Rilevatore di tendenze semplici lisciate. Rilevatore di tendenze semplici lisciate.

CCI T3 CCI T3

Indicatore CCI smussato dall'algoritmo di Tilson

Sec-WebSocket-Key Generator Sec-WebSocket-Key Generator

Generatore di chiavi Sec-WebSocket

Ingresso_Struttura Ingresso_Struttura

Struttura dei parametri di ingresso