Variante classica dell'indicatore tecnico RSI, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico.



I valori crescenti dell'indicatore al di sopra del livello 50 sono colorati di verde chiaro, mentre i valori decrescenti sono colorati di verde scuro. I valori in discesa al di sotto di questo livello sono colorati di rosso e quelli in salita di marrone.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

Fig.1 Indicatore ColorRSI_HTF