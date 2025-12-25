Unisciti alla nostra fan page
RSI HTF - indicatore per MetaTrader 5
Variante classica dell'indicatore tecnico RSI, che può essere posizionata fissando il timeframe dell'indicatore a un valore diverso dal timeframe del grafico.
I valori crescenti dell'indicatore al di sopra del livello 50 sono colorati di verde chiaro, mentre i valori decrescenti sono colorati di verde scuro. I valori in discesa al di sotto di questo livello sono colorati di rosso e quelli in salita di marrone.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo di programmazione input int RSI_Period = 12; // Periodo RSI input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Costante di prezzo input bool ReDraw=true; // Ripetere la visualizzazione delle informazioni sulle barre vuote
Fig.1 Indicatore ColorRSI_HTF
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/995
