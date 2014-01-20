标准 RSI 可在图表上以不同时间帧应用。升序指标值超出 50 用亮绿色, 降序值则深绿色。降序值显示为红色, 而升序值为棕色。

指标输入参数:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int RSI_Period = 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice= PRICE_CLOSE ; input bool ReDraw= true ;

ColorRSI_HTF