标准 RSI 可在图表上以不同时间帧应用。升序指标值超出 50 用亮绿色, 降序值则深绿色。降序值显示为红色, 而升序值为棕色。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;//图表周期 input int RSI_Period = 12; //RSI 周期 input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE;//适用价格 input bool ReDraw=true; //在空柱线中重复显示信息
ColorRSI_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/995
