代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RSI HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
1613
等级:
(20)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

标准 RSI 可在图表上以不同时间帧应用。升序指标值超出 50 用亮绿色, 降序值则深绿色。降序值显示为红色, 而升序值为棕色。

指标输入参数: 

//+----------------------------------------------+
//|  指标输入参数                                  |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;//图表周期
input int RSI_Period = 12; //RSI 周期
input ENUM_APPLIED_PRICE AppliedPrice=PRICE_CLOSE;//适用价格
input bool ReDraw=true; //在空柱线中重复显示信息

ColorRSI_HTF

ColorRSI_HTF 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/995

i-BB-Width i-BB-Width

布林带宽度。它的一种应用方法在外汇杂志 No.123 (2006年7月) 第47页上有说明。

BrakeMA BrakeMA

简单的 NRTR 形式的趋势指标

ClosePosition ClosePosition

此脚本设计用来平仓。

InvertPosition InvertPosition

该脚本开发用来以当前价位开反向单，手数依据反向仓位，固定止损和止盈点数。