i-BB-Genişlik - MetaTrader 5 için gösterge

Bollinger Bant Genişliği Göstergesi. Uygulama yöntemlerinden biri FOREX Dergisi №123 Haziran 2006 sayfa 47'de açıklanmıştır.

Göstergenin giriş parametreleri:

//+-----------------------------------+
//| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //pürüzsüzleştirme derinliği 
input double deviation=2.0; // sapma
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //fiyat türü veya tutamacı
input int Shift=0; //göstergenin çubuklar halinde yatay olarak kaydırılması

Şekil 1 i-BB-Genişlik göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 30.05.2007 tarihinde yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/990

