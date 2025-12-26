



Indicateur de largeur de bande de Bollinger. L'une de ses méthodes d'application est décrite dans le FOREX Magazine №123 de juin 2006, à la page 47. Paramètres d'entrée de l'indicateur : input uint bands_period=20; input double deviation=2.0; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; input int Shift=0;

Fig.1 L'indicateur i-BB-Width

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié le 30.05.2007.