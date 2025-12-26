CodeBaseSections
Largeur i-BB - indicateur pour MetaTrader 5

Publié:
Indicateur de largeur de bande de Bollinger. L'une de ses méthodes d'application est décrite dans le FOREX Magazine №123 de juin 2006, à la page 47.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

//+-----------------------------------+
//| PARAMÈTRES D'ENTRÉE DE L'INDICATEUR
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; /profondeur de lissage 
input double deviation=2.0; //déviation
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //type de prix ou poignée
input int Shift=0; //décalage horizontal de l'indicateur en barres

Fig.1 Indicateur de largeur i-BB

Fig.1 L'indicateur i-BB-Width

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié le 30.05.2007.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/990

