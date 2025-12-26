Unisciti alla nostra fan page
Indicatore della larghezza delle bande di Bollinger. Uno dei metodi di applicazione è descritto nella rivista FOREX Magazine №123 del giugno 2006 a pagina 47.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; /profondità del liscio
input double deviation=2.0; //deviazione
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //tipo di prezzo o maniglia
input int Shift=0; //spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
Fig.1 L'indicatore i-BB-Width
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato il 30.05.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/990
