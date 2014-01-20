布林带宽度。它的一种应用方法在外汇杂志 No.123 (2006年7月) 第47页上有说明。 指标输入参数: input uint bands_period=20; input double deviation=2.0; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; input int Shift=0;







i-BB-Width

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 30.05.2007。