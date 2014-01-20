请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
布林带宽度。它的一种应用方法在外汇杂志 No.123 (2006年7月) 第47页上有说明。
指标输入参数:
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint bands_period=20; //平滑深度 input double deviation=2.0; //偏离 input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //适用价格 input int Shift=0; //指标水平位移柱线数
i-BB-Width
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 30.05.2007。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/990
RSI HTF
标准 RSI 可在图表上以不同时间帧应用。ClosePosition
此脚本设计用来平仓。