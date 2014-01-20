代码库部分
i-BB-Width - MetaTrader 5脚本

布林带宽度。它的一种应用方法在外汇杂志 No.123 (2006年7月) 第47页上有说明。

指标输入参数:

//+-----------------------------------+ 
//| 指标输入参数                        | 
//+-----------------------------------+ 
input uint bands_period=20; //平滑深度                     
input double deviation=2.0; //偏离 
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; //适用价格 
input int Shift=0; //指标水平位移柱线数

i-BB-Width

i-BB-Width 

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 mql4.com 的代码基地 30.05.2007。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/990

