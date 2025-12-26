거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
볼린저 밴드 폭 표시기. 적용 방법 중 하나는 2006년 6월호 FOREX 매거진 №123 47페이지에 설명되어 있습니다.
표시기의 입력 매개 변수:
//+-----------------------------------+
//| 표시기의 입력 매개변수 ||
//+-----------------------------------+
input uint bands_period=20; //s평활화 깊이
input double deviation=2.0; //deviation
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; //가격 유형 또는 핸들
input int Shift=0; //표시기를 가로로 막대 모양으로 이동합니다.
그림 1 i-BB-폭 표시기
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 30.05.2007에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/990
