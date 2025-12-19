CodeBaseSections
MA_NRTR - indicateur pour MetaTrader 5

Cet indicateur utilise un canal construit sur la base d'un mouvement ordinaire. Seule la partie du canal dans la direction de laquelle le breakout s'est produit et qui sert d'indicateur de la tendance actuelle est affichée sur le graphique. Les moments où les transactions doivent être effectuées sont marqués par des cercles colorés avec des points de la couleur correspondante.

Fig.1 Indicateur MA NRTR

Fig.1 Indicateur MA NRTR

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 18.06.2012.

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/967

