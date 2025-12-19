Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
MA_NRTR - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Cet indicateur utilise un canal construit sur la base d'un mouvement ordinaire. Seule la partie du canal dans la direction de laquelle le breakout s'est produit et qui sert d'indicateur de la tendance actuelle est affichée sur le graphique. Les moments où les transactions doivent être effectuées sont marqués par des cercles colorés avec des points de la couleur correspondante.
Fig.1 Indicateur MA NRTR
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 18.06.2012.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/967
Calcule la différence entre le maximum et le minimum de la période. La période est spécifiée dans les paramètres de l'indicateur.MQL4/5-JsonLib
A JSON library that supports MQL4/MQL5
Indicateur de tendance basé sur deux indicateurs RSI.TickCompressor - avec compression d'un tick en 2-3 octets en moyenne
Compression des données de tic-tac pour un stockage sous une forme compacte jusqu'à 3,5 fois plus compacte que les fichiers MQ .tcs. Et pour travailler rapidement avec eux, car la lecture de 3 octets prend moins de temps que la lecture de 60 octets de la structure MqlTick.