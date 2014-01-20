请观看如何免费下载自动交易
实际作者:
Ivan Kornilov
本指标使用在常用均线基础上生成通道。图表仅显示通道的部分, 发生突破的方向以及用作当前趋势指标。当带有圆心的圆圈显示适当的颜色时, 执行交易。
MA NRTR
此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 18.06.2012 (俄语版)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/967
OpenSellPosition
该脚本开发用来以当前价位，以及固定止损和止盈点数来开卖单。OpenBuyPosition
该脚本开发用来以当前价位，以及固定止损和止盈点数来开买单。
SetBuyLimitOrder
该脚本开发用来在当前价位放置 BuyLimit 挂单，固定触发位，止损和止盈点数。SetSellLimitOrder
该脚本开发用来在当前价位放置 SellLimit 挂单，固定触发位，止损和止盈点数。