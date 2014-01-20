实际作者:

Ivan Kornilov

本指标使用在常用均线基础上生成通道。图表仅显示通道的部分, 发生突破的方向以及用作当前趋势指标。当带有圆心的圆圈显示适当的颜色时, 执行交易。

MA NRTR

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 18.06.2012 (俄语版)。