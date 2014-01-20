代码库部分
MA_NRTR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
ma_nrtr.mq5 (10.94 KB) 预览
实际作者:

Ivan Kornilov

本指标使用在常用均线基础上生成通道。图表仅显示通道的部分, 发生突破的方向以及用作当前趋势指标。当带有圆心的圆圈显示适当的颜色时, 执行交易。

MA NRTR

MA NRTR 

此指标首次以 MQL4 实现, 并且发表在 代码基地 mql4.com 18.06.2012 (俄语版)。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/967

