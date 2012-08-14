



В этом индикаторе используется канал, построенный на основе обычного мувинга. На графике отображается только та часть канала, в направлении которой произошёл пробой и которая служит индикатором действующего тренда. Моменты, когда следует совершать сделки обозначены цветными кругами с точками соответствующего цвета.

Рис.1 Индикатор MA NRTR

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.06.2012.