Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
- 3618
- Опубликован:
- Обновлен:
В этом индикаторе используется канал, построенный на основе обычного мувинга. На графике отображается только та часть канала, в направлении которой произошёл пробой и которая служит индикатором действующего тренда. Моменты, когда следует совершать сделки обозначены цветными кругами с точками соответствующего цвета.
Рис.1 Индикатор MA NRTR
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.06.2012.
Торговый диапазон за период
Рассчитывает разницу между максимумом и минимумом периода. Период указывается в настройках индикатора.QEMA
QEMA - Quadruple Exponential Moving Average.