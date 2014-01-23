CodeBaseSecciones
MA_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
ma_nrtr.mq5 (10.94 KB) ver
Autor real:

Ivan Kornilov

Descripcion:

El indicador utiliza el canal generado sobre la base de la media móvil común. El gráfico muestra sólo la parte del canal, en el sentido que se ha producido la ruptura y que se utiliza como el indicador de tendencia actual. Se muestran los momentos para realizar operaciones en círculos de colores con los puntos del color apropiado.

MA NRTR

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 18.06.2012 (en ruso). 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/967

