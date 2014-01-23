El script se desarrolla con valores fijos de Stop Loss y Take Profit en puntos desde el precio actual de venta.

El script está desarrollado para la colocación de una orden de BuyLimit con niveles fijos del trigger, niveles de Stop Loss y Take Profit en puntos desde el precio actual.

El script está desarrollado para la colocación de una orden SellLimit con niveles de actuación fijos, niveles de Stop Loss y Take Profit en puntos, desde el precio actual.