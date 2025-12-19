Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
MA_NRTR - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 8
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Questo indicatore utilizza un canale costruito sulla base di un normale muving. Sul grafico viene visualizzata solo la parte del canale nella cui direzione si è verificato il breakout e che funge da indicatore della tendenza attuale. I momenti in cui è necessario fare trading sono contrassegnati da cerchi colorati con punti del colore corrispondente.
Fig.1 Indicatore MA NRTR
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.06.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/967
Calcola la differenza tra il massimo e il minimo del periodo. Il periodo è specificato nelle impostazioni dell'indicatore.MQL4/5-JsonLib
A JSON library that supports MQL4/MQL5
Indicatore di tendenza basato su due indicatori RSI.TickCompressor - con compressione di 1 tick a 2-3 byte in media
Compressione dei dati di tick per l'archiviazione in forma compatta fino a 3,5 volte più compatta dei file MQ .tcs. E per lavorare velocemente con essi, perché la lettura di 3 byte richiede meno tempo della lettura di 60 byte della struttura MqlTick.