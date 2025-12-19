



Questo indicatore utilizza un canale costruito sulla base di un normale muving. Sul grafico viene visualizzata solo la parte del canale nella cui direzione si è verificato il breakout e che funge da indicatore della tendenza attuale. I momenti in cui è necessario fare trading sono contrassegnati da cerchi colorati con punti del colore corrispondente.

Fig.1 Indicatore MA NRTR

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 18.06.2012.