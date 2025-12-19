Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

MA_NRTR - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
14
Derecelendirme:
(18)
Yayınlandı:
Yayınlandı:
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git


Bu gösterge, sıradan bir muving temelinde oluşturulmuş bir kanal kullanır. Kanalın yalnızca kopuşun gerçekleştiği ve mevcut trendin bir göstergesi olarak hizmet eden kısmı grafikte görüntülenir. İşlemlerin yapılması gereken anlar, ilgili renkte noktalara sahip renkli dairelerle işaretlenir.

Şekil 1 MA NRTR göstergesi

Şekil 1 MA NRTR göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.06.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/967

