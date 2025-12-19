



Bu gösterge, sıradan bir muving temelinde oluşturulmuş bir kanal kullanır. Kanalın yalnızca kopuşun gerçekleştiği ve mevcut trendin bir göstergesi olarak hizmet eden kısmı grafikte görüntülenir. İşlemlerin yapılması gereken anlar, ilgili renkte noktalara sahip renkli dairelerle işaretlenir.

Şekil 1 MA NRTR göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 18.06.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.