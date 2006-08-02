Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Murrey Math Modified - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10308
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Murrey_Math_Modified.
Murrey Math Modified
Murrey Math MT VG
Индикатор Murrey_Math_MT_VG.Trigger Line
Индикатор Trigger Line.
IndicatorsForSelfDeception
Я назвал эти индикаторы «индикаторами для самообмана»Fractal ZigZag Expert
Советник Fractal ZigZag Expert.