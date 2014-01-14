Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Posição no canal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3685
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador mostra a posição do preço atual dentro de um canal.
Primeiramente, os limites dos canais são determinados. O limite superior é definido como o valor máximo de High[] e o limite inferior como o valor mínimo de Low[]. Se o valor atual de Close[0] está localizado no meio do canal, seu valor é igual a 0. A posição do preço é determinada em relação aos limites superior (de 0 a 10) e inferior (de 0 a -10) do canal.
Parâmetros de entrada:
- Period - número de barras utilizadas no cálculo do canal.
- X Coordinate - deslocamento horizontal relativo ao canto inferior direito.
- Y Coordinate - deslocamento vertical relativo ao canto inferior direito.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/194
Perceptron com 5 indicadores
Utilizando o modelo Perceptron para uma Aprendizagem AutomáticaOscilador Ichimoku
Oscilador baseado no indicador Ichimoku.
Canal de Hodrick-Prescott
O indicador traça um canal de preço usando o filtro de Hodrick-Prescott.Smoothed Accelerator
Smoothed Accelerator.