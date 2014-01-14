CodeBaseSeções
Posição no canal - indicador para MetaTrader 5

O indicador mostra a posição do preço atual dentro de um canal.

Primeiramente, os limites dos canais são determinados. O limite superior é definido como o valor máximo de High[] e o limite inferior como o valor mínimo de Low[]. Se o valor atual de Close[0] está localizado no meio do canal, seu valor é igual a 0. A posição do preço é determinada em relação aos limites superior (de 0 a 10) e inferior (de 0 a -10) do canal.

Parâmetros de entrada:

  • Period - número de barras utilizadas no cálculo do canal.
  • X Coordinate - deslocamento horizontal relativo ao canto inferior direito.
  • Y Coordinate - deslocamento vertical relativo ao canto inferior direito.

Posição no canal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/194

