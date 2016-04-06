CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EMA Trend Indicator - Indikator für den MetaTrader 4

Collector | German English Русский 中文 Español Português
Ansichten:
2352
Rating:
(9)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

EMA_Trend_Indicator.





Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8599

CosMod CosMod

Die Linie des Indikators ändert sich deutlich in kritischen Momenten. Er hilft, den Anfang eines Trends zu erkennen.

Zwei Indikatoren m-Fibonacci und m-Candles Zwei Indikatoren m-Fibonacci und m-Candles

Der Indikator kann mehrere höherer Zeitrahmen anzeigen, japanische Kerzen und Fibo-Levels auf einem Chart.

Standard ADX Indikator mit bestimmbaren Zeitrahmen Standard ADX Indikator mit bestimmbaren Zeitrahmen

Ein Standard ADX Indikator mit wählbarem Zeitrahmen.

JimsCloseOrders JimsCloseOrders

Ein einfacher EA, um offene Positionen zu schließen