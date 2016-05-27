CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

EMA Trend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
2124
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador EMA_Trend_Indicator.


EMA Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8599

CosMod CosMod

La línea del indicador cambia bruscamente de dirección en los momento críticos. Ayuda a identificar el comienzo de la tendencia.

Dos indicadores m-Fibonacci y m-Candles Dos indicadores m-Fibonacci y m-Candles

Indicadores que pueden representar en un gráfico varios marcos temporales mayores de velas japonesas y niveles de Fibonacci.

Indicador estándar ADX con ajuste de Time Frame. Indicador estándar ADX con ajuste de Time Frame.

Indicador estándar ADX con ajuste de Time Frame.

JimsCloseOrders JimsCloseOrders

Asesor sencillo para el cierre de órdenes.