Nova tendência Mouteki-Demark - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 2818
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Outro Indicador Demark.
Parâmetros de Entrada:
extern int showBars=200; // se showBars= 0, o indicador será mostrado em todo o gráfico extern int LevDP=2; //Níveis Demar Pint; 2 = barra central será maior (menor) do que 2 barras no lado esquerdo e 2 barras no lado direito. extern int qSteps=1; // número de passos/ não mais do que três extern int BackStep=0; // número de passos para trás extern int startBar=0; // se startBar=0, recomendamos para a barra atual; se 1, para uma possível próxima barra extern bool TrendLine=true; // false = sem linhas de tendência extern bool HorizontLine=true; // true = níveis de rompimento extern bool ChannelLine=false; // true = canais paralelos às linhas de tendência extern bool TakeLines=true; // true = linhas do take profit extern bool Comments=true; // true = comentários extern int Trend=0; // 1 = apenas para linhas de tendência de alta, -1 = para linhas de tendência de baixa, 0 = para todas as linhas de tendências
Nova tendência Mouteki-Demark
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8410
