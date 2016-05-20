CodeBaseSeções
Nova tendência Mouteki-Demark - indicador para MetaTrader 4

Outro Indicador Demark.

Parâmetros de Entrada:

extern int  showBars=200;      // se showBars= 0, o indicador será mostrado em todo o gráfico
extern int  LevDP=2;           //Níveis Demar Pint; 2 = barra central será maior (menor) do que 2 barras no lado esquerdo 
                                  e 2 barras no lado direito.
extern int  qSteps=1;          // número de passos/ não mais do que três
extern int  BackStep=0;        // número de passos para trás
extern int  startBar=0;        // se startBar=0, recomendamos para a barra atual; se 1, para uma possível próxima barra
extern bool TrendLine=true;    // false = sem linhas de tendência
extern bool HorizontLine=true; // true = níveis de rompimento
extern bool ChannelLine=false; // true = canais paralelos às linhas de tendência
extern bool TakeLines=true;    // true = linhas do take profit
extern bool Comments=true;     // true = comentários
extern int  Trend=0;           // 1 = apenas para linhas de tendência de alta, -1 = para linhas de tendência de baixa, 0 = para todas as linhas de tendências

Nova tendência Mouteki-Demark

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8410

